С 1 апреля начнется ремонт Димитровского моста в Новосибирске

Работы будут идти два года.

Как сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов, власти города хотят отремонтировать Димитровский мост.

Работы продлятся два года, а начнутся с 1 апреля 2024. В данный момент мост находится в предаварийном состоянии.

В этом году планируют отремонтировать 1/2 часть переправы через Обь. В 2025 начнется ремонт направления с правого на левый берег.

Отмечается, что из-за того, что Димитровский мост шире Октябрьского, сильных пробок не будет, но заторы все равно неизбежны.

Напомним, что в Новосибирске реконструируют Советское шоссе за 218 млн рублей.