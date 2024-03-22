Киев бомбят российские Х-101 и Кинжалы в отместку за пострадавших в Белгороде и Курске.

По состоянию на пятницу 22.03.2024, в Киевской области гремят мощные взрывы, поскольку в этом направлении выпущена ракета X-47 «Кинжал», а так ещё ряд российских баллистических ракет. Так наши солдаты решили отомстить за нападение украинских боевиков на Белгородскую и Курскую области.

По информации телеграмм-канала «Рыбарь», бойцы 1430 гвардейского полка совместно с подразделениями 42 гвардейской дивизии и другими частями Вооружённых Сил РФ нанесли поражение силам из состава 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 126-й бригады теробороны Украины.

При этом националисты пытались перебрасывать подкрепления в сторону Работино, но безуспешно. Наши бойцы при поддержке артиллерии, бронетехники и БПЛА не просто отразили вражеские атаки, но и отбросили врага на вглубь его тыла.

В это же время точные огневые удары по противнику и срыв планов ВСУ по форсированию Днепра осуществили российские военнослужащие на Херсонском направлении линии боевого соприкосновения. А на Авдеевском участке армия России окончательно закрепилась в Орловке.

В полудню 22 марта 2024 года на Донецком фронте усилились бои в районе Первомайского – противник контратакует, но вооруженные силы России уверенно держат свои рубежи.