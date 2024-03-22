Стали известны подробности последних дней жизни Василия Уткина

Василий Уткин, известный спортивный комментатор, скончался 19 марта 2024 года от тромбоэмболии легочной артерии.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в течение последних трех дней Василий мучился сильной одышкой. Об этом он рассказал врачам скорой помощи, которую вызвал в день своей гибели. Также по данным телеграм-канала, вес Василия составлял около 240 килограммов.

Врачам Уткин позвонил днем во вторник. Он пожаловался на пересохший рот и сбитое дыхание. Медики, которые прибыли к нему, посчитали, что у журналиста тромбоэмболия легочной артерии. Они поставили укол антикоагулянта, но он не помог.

Затем Василия доставили в больницу в тяжелом состоянии, где подключили к аппарату ИВЛ. В 17:05 у журналиста произошла остановка сердца, но врачам удалось реанимировать его. Через полчаса произошла вторая остановка. В 18:01 медики констатировали смерть. Уткину было 52 года.

Мать Василия рассказала, что перед смертью сын чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Вечером 17 марта он вернулся в Москву из загородного дома.

До этого, в октябре 2023 года, ему диагностировали атеросклероз. По рекомендации врачей, он должен был незамедлительно начать худеть. Василий сел на диету около 2 недели назад.

Известно, что церемония прощания с журналистом пройдет в субботу 23 марта.