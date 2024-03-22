Подсадили "космонавта": в Новосибирске появились новые случаи бизнес-мошенничества

Юрист из Новосибирска Денис Артёмов рассказал, что подставные руководители частных фирм захватывают чужой бизнес. Пока настоящий владелец выясняет ситуацию – со счетов выводятся деньги.

К Денису Артёмову обратился руководитель одного из новосибирских ООО, который внезапно узнал, что у его компании появился новый владелец. Убедившись ещё раз, что глаза его не подвели, предприниматель обратился к юристу.

«Вот вам конкретный пример: фирма 2018 года, руководителя и учредителя которой мы знаем. Вчера некий Бугай Артём Андреевич стал руководителем, — показывает выписку руководитель юридического бюро Денис Артёмов. – Теперь: кто такой Бугай Артём Андреевич? Проживает в Москве на съёмной квартире, не женат, нигде не работает, не имеет иждивенцев. То есть, грубо говоря, данный человек называется «космонавтом» — бездомным человеком, которого заводят в вашу компанию и отжимают вашу фирму».

Как рассказывает юрист, только в Новосибирске есть несколько таких случаев. Денис Артёмов сообщил о них в правоохранительные органы.

«Как выяснилось, в Москве человек пришёл к нотариусу, принёс поддельное решение учредителя о назначении его директором (речь идёт о новосибирском филиале компании – прим. Ред.). Нотариус в итоге подал документы в УФНС. 4 марта он стал директором, — продолжает рассказывать корреспонденту Сиб.фм схему мошенничества Артёмов.

- 5 марта собственник данной компании позвонил в Новосибирск и сказал, что директором числится «непонятное лицо».

Вовремя выявить мошенничество помогло электронное уведомление о смене директора – оно приходит, если у фирмы есть кабинет на «Госуслугах». Благодаря удачному совпадению этих фактов, удалось быстро выявить «космонавта».

«Позвонили в налоговую – и узнали, что было подано заявление. Фирма находится в Москве, поэтому однозначно, что никто бы туда специально не поехал, чтобы этим заниматься, — продолжает Артёмов. – Сейчас выяснилось, что этот человек принёс поддельное решение собрания, которое нигде не заверяется. Это бумажка, которая нигде не заверяется: достаточно чужие подписи подделать – и всё».

Когда юристы компании Дениса Артёмова начали разбираться в этой ситуации, выяснилось, что подобные случаи с «космонавтами» коснулись уже несколько новосибирских фирм.

«Директора компании таким образом можно поменять за неделю. Человек может подделать решение собрания, прийти к нотариусу и потребовать его назначить. Пока вы будете оспаривать эту подделку – с ваших счетов уведут деньги. На оспаривание документа уйдёт очень много времени, — заключил Денис Артёмов.

– Человек, наделённый правами директора, может представлять организацию во всех банках. Можно успеть «нарисовать расписок», что эта фирма назанимала денег и загнать в долги. Можно нараздавать векселей от имени этой компании. Можно прийти в банк с бумагой о назначении директором и перевести все деньги со счёта компании на другой счёт».

Юристы помогли клиенту избавиться от "космонавта", а о выявленных нарушениях компания Дениса Артёмова сообщила в прокуратуру. Есть у юристов и предложение: какие поправки внести в закон, чтобы остановить таких «космонавтов». Его должны рассмотреть в Генеральной прокуратуре.

Напомним, преступления против собственности в Новосибирске стали самыми популярными за последний год: на первом месте — кражи, а вот на втором — мошенничества.