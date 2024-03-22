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общество

В Черепаново Новосибирской области откроют детскую школу искусств

Фото: Правительство Новосибирской области

В этом году в Черепаново появится новая детская школа искусств.

С 1 сентября 2024 года в Черепаново Новосибирской области откроют новую детскую школу искусств на 200 учеников. В ней есть кабинеты музыки, хореографии, звукозаписи, гончарного мастерства и анимации, а также зрительный зал на 150 мест. Об этом сообщило правительство региона.

«Сегодня корпус уже полностью построен, строители занимаются внутренней отделкой помещений, обустройством фасада», — сообщили власти.

Напомним, что в Новосибирске сообщили о школьных весенних каникулах.

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Валерия Митрохина
Журналист

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