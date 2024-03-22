В Черепаново рецидивист ограбил магазин

38-летний ранее судимый за кражу житель Черепаново ограбил магазин.

О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области 21 марта.

В полицию 19 марта обратилась продавец торговой точки. Она рассказала, что в магазин пришел мужчина и с угрозами стал требовать деньги. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, женщина отдала ему из кассы тысячу рублей. Нападавший ушел.

Подозреваемого нашли — он был задержан в административном порядке в соответствии со статьей «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и сутки находился в спецприемнике.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

Ранее мы рассказывали, как на улице Геодезической в Новосибирске ограбили магазин электронных сигарет.