В Новосибирске пресекли деятельность завода, где нелегально производили алкоголь

В Новосибирске пресечена деятельность нелегального завода по производству спиртосодержащей продукции.

По данным пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области, ведомство совместно с Межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля по СФО пресекли противоправную деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом алкоголя на территории Новосибирской области.

Сообщается, что весной прошлого года сотрудники УФСБ и Росалкогольтабакконтроля выявили в жилой зоне поселка Двуречье подпольный завод, в котором нелегально из недоброкачественного сырья производилась спиртосодержащая продукция, которая впоследствии распространялись по территории Сибири.

Сообщается, что из незаконного оборота изъято свыше 5,5 тонн контрафактного алкоголя стоимостью более 4,3 миллионов рублей.

Сейчас завод закрыт, продукция передана на экспертизу.

В отношении новосибирца, причастного к незаконному обороту спиртосодержащей продукции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье “незаконное производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей продукции, совершенное в особо крупном размере”.