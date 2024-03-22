В Новосибирске приговор за покушение на убийство суд оставил без изменений

Новосибирский суд оставил без изменений приговор за покушение на убийство с особой жестокостью.

По данным Новосибирского областного суда, были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор от 21 ноября 2023 года в отношении Анны Васиной, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей “покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью”.

Как уточняет следствие, осенью 2022 года во время распития спиртных напитков произошел конфликт на почве ревности с одной из женщин в компании, подсудимая вытащила потерпевшую в подъезд, нашла в квартире пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, которой облила потерпевшую и подожгла ей волосы с помощью зажигалки.

В момент совершения преступления обвиняемая уже была осуждена к условному сроку, поэтому Калининский районный суд по совокупности приговоров назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденная и ее адвокат обжаловали приговор, посчитав назначенное наказание излишне суровым. Однако судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставила приговор без изменений.