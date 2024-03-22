В Новосибирске сообщили о школьных весенних каникулах

Стало известно, когда отдыхают школьники, которые учатся по четвертям и триместрам.

По данным портала BFM-Новосибирск, стало известно, когда именно дети отдыхают весной.

В этом году весенние каникулы выпадают в период с 25 по 31 марта. Также весной школьники будут отдыхать в праздничные дни согласно закону 1 мая и 9 мая.

Некоторые школы учатся по системе триместров. У них другой каникулярный график — учащиеся в 2024 году уже отдыхали с 19 по 25 февраля, а весенние каникулы у них будут идти с 8 по 14 апреля.