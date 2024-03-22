В Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

Смертельная авария произошла в Новосибирской области.

В Тогучинском районе Новосибирской области в результате наезда на стоящий грузовой автомобиль один человек погиб, один — травмирован. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, сегодня в 4 утра по местному времени мужчина управлял грузовым автомобилем Hino и двигался по автодороге К-19Р "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий" со стороны Кемерово. На 100 километре трассы при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на припаркованный на обочине грузовой автомобиль MAN.

В результате ДТП водитель Hino получил травмы несовместимые с жизнью, а пассажир Hino получил ушибы и ссадины.

Напомним, что в Новосибирске на перекрестке столкнулись три автомобиля.