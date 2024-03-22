В центре Новосибирска мужчина получил ножевое ранение

Жители Новосибирска заявили о ножевом ранении мужчины в центре города.

Жители Новосибирска сообщили о случившемся конфликте во дворе дома на улице Орджоникидзе, 43, вечером 21 марта. В результате инцидента мужчине было нанесено ножевое ранение. Об этом пишет паблик «АСТ-54» во «Вконтакте».

На видео запечатлен мужчина, бегущий по двору, обращающийся за помощью к людям. Предположительно, это друг потерпевшего. Прибывшим полицейским он заявил, что его друга порезал неизвестный и скрылся со двора. Ему отвечают, что скорая помощь уже в пути. Также на записи видно лежащего человека за деревом, который не шевелится. Один из правоохранителей побежал за аптечкой.

По словам очевидцев, пострадавший скончался от ранения.

«Два гражданина бегали вокруг пострадавшего, кричали, звали медиков и полицию, а когда сотрудники приехали — не могли толком объяснить ситуацию. Раненный мужчина в итоге умер», — написала девушка.

В пресс-службе ГУ МВД данную информацию пока не комментировали.