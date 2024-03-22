Воронежское региональное отделение СоюзМаш и Новикомбанк обсудили промышленное развитие региона

Представители опорного банка Госкорпорации Ростех, курирующего работу Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России, приняли участие в заседании Отделения, которое прошло в рамках III Межрегионального Форума «Импорт и Экспорт: возможности, инструменты, практики». ВРО выступило официальным партнером Форума и представило свой стенд на экспозиции.

Деятельность Союза машиностроителей, который возглавляет Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, направлена на создание на базе индустриального комплекса конкурентоспособной и инновационной экономики России. Особый вклад в работу СоюзМаша вносит Владимир Гутенев – Первый заместитель Председателя СоюзМаш, который также является Председателем Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, и представляет интересы предприятий на самом высоком законодательном уровне.

«СоюзМаш России – стратегический партнер Правительства, который оказывает всестороннее содействие производству конкурентоспособной продукции машиностроения, отстаивает позицию российских производителей и формирует стратегии развития отрасли. Синергия компетенций Воронежского отделения СоюзМаш, промышленных предприятий и Новикомбанка способствует эффективной реализации наших общих целей и задач по достижению технологического суверенитета», — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В основном докладе представитель Департамента развития бизнеса Новикомбанка подчеркнул, что банк активно участвует в деятельности ВРО и оказывает максимальную поддержку высокотехнологичным предприятиям региона, предоставляя полный спектр продуктов и услуг на доступных условиях.

На заседании ВРО было отмечено, что ключевая тема, затрагивающая сегодня все уровни власти и производства, – развитие кадрового потенциала промышленности. Для достижения этой цели Новикомбанк реализует такие проекты, как мотивационная программа «Развитие» и социально-платежная карта работника Ростеха.

В фокусе внимания СоюзМаша и Новикомбанка также находятся социальные инвестиции. В 2023 году на полях Воронежского промышленного форума Новикомбанк заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве по социальным вопросам с Департаментом соцзащиты региона и ВРО СоюзМаш. Это партнерство, в частности, позволило организовать адресную помощь малоимущим и многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами Воронежской области. В этом году, объявленном указом Президента России Годом семьи, банк продолжит поддержку этой важной социальной инициативы.

Завершилось заседание торжественной церемонией награждения перспективных сотрудников филиала ПАО «Ил»-ВАСО — участников форума «Инженеры будущего». Представители Новикомбанка вручили им благодарственные письма и технологичные подарки за представление на форуме своих идей и участие в рабочих группах по разработке инноваций.