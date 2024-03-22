По данным мониторинга было выявлено, что жители Новосибирской области стали меньше курить.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что сегодня прошло обсуждение реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

Межведомственная комиссия под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова оценила промежуточные итоги работы по формированию в Новосибирской области среды, способствующей ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья и формированию системы мотивации населения к здоровому образу жизни.

По результатам мониторинга, которые представила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, было выявлено, что в 2023 году жители области стали меньше курить – 10,9% против 24,8%. Количество организаций, системно укрепляющих здоровье своих сотрудников, увеличилось с 3 до 511.

Одно из важных направлений регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» – профильные муниципальные и корпоративные программы.

Так, в 2020 году у 20% муниципалитетов Новосибирской уже были созданы такие программы, в 2023 году 100% муниципалитетов разработали их и 80% внедрили.