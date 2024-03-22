Жуткие ДТП, проснувшиеся медведи, закрытие алкозавода: главное в Новосибирске 22 марта

Традиционно Сиб.фм собрал самые интересные новости города и области за день — 22 марта.

День начался со страшного ДТП. В Тогучинском районе в результате наезда большегруза на стоящий грузовой автомобиль один человек погиб, один — травмирован.

Немного позже на Чуйском тракте в Новосибирской области произошла тройная автоавария — столкнулись две фуры и пассажирский автобус. Пострадали четверо.

В Новосибирске наступила настоящая весна — из зимней спячки окончательно вышли бурые медведи Леха и Варя, проживающие в городском зоопарке. Животные похудели, теперь им предстоит набирать потерянный вес.

Сегодня стало известно, как в Новосибирске врачи Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) спасли 13-летнюю девочку, у которой был 115-градусный сколиоз и кардиостимулятор. Из-за этого многие медицинские учреждения отказывались проводить операцию.

В столице региона закрыли завод, который нелегально производил спиртосодержащую продукцию, которая потом расходилась по магазинам Сибири. Из незаконного оборота изъято свыше 5,5 тонн контрафактного алкоголя стоимостью более 4,3 миллионов рублей.