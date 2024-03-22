Злой барсук укусил жителя Новосибирской области

В Новосибирской области жителя Тогучина укусил злой барсук.

На сайте “Тогучинская газета” сообщили о том, что в Новосибирской области злой барсук укусил прохожего, после чего местная жительница вызвала ветеринаров.

Уточняется, что барсук перешел мост через реку Иня и направился в центр города. Специалисты использовали специальное оружие для его ловли и после проверки на бешенство его увезли в ветеринарное учреждение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском косуля застряла между прутьями забора.