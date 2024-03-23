60 погибших: что известно о теракте в подмосковном Crocus City Hall

Личности террористов, расстрелявших мирных граждан в «Крокус Сити Холле», пока неизвестны.

Количество погибших в Crocus City Hall после теракта увеличилось до 60 человек. Об этом сообщил Следственный комитет.

Личности террористов пока не раскрыты. По сообщению федеральных СМИ, часть боевиков могли скрыться после теракта на белом «Рено». Белый дом утверждает, что разведка США предупреждала российскую сторону о том, что террористическая группировка «Исламское государство»* планирует совершить теракты в России. Однако «Коммерсант» пишет, что стрелявшие — молодые люди, славяне. Не исключена их принадлежность к «Русскому добровольческому корпусу»*. Правительство Украины отрицает свою причастность к расстрелу людей.

Российские спецслужбы пока не выдвигали никаких версий. Спецназ защищает здание, а многие неравнодушные граждане приносят им воду и предлагают помощь с пострадавшим.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокусе» вооруженные люди в камуфляже устроили стрельбу и пожар, в то время, когда должен был начаться концерт группы "Пикник". Пострадавших уже более 150 человек. Эвакуированы порядка сотни человек, включая тех, кто находился на крыше. 33 человека были госпитализированы в больницы Подмосковья, в том числе один ребенок.

МЧС опубликовал список пострадавших. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Концертный директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский сообщил РИА Новости, что один из участников группы не выходит на связь. Пожар был объявлен сложным, кровля начала обрушиваться, затронув площадь 12 900 квадратных метров. На тушение привлекли более 320 человек и свыше 130 единиц техники по информации МЧС РФ.

На место прибыли подразделения СОБР и ОМОН, а также более 70 бригад скорой помощи и вертолеты. Все пострадавшие получили необходимую помощь, включая кровь, подтвердили в ФМБА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие чиновники также присутствовали на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил дело о теракте, усилили меры безопасности в столице и других регионах.

Президент России выразил соболезнование всем пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления, сообщила Голикова. Соболезнование выразили и в администрации Джо Байдена.

По всему миру к посольству России несут цветы.

*(ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ)

*(РДК, террористическая организация запрещена в России).