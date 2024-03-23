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общество проиcшествия

Baza: задержаны двое подозреваемых в теракте в Crocus City Hall

Фото: Baza

Предполагаемые террористы двигались в сторону Украины.

В Брянской области были задержаны два подозреваемых в нападении на Крокус Сити Холл. Об этом пишет Baza.

По данным издания, полиция остановила автомобиль с предполагаемыми преступниками недалеко от поселка Теплый, находящегося всего в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, как сообщается, находилось шесть человек: двое из них были задержаны, а четверым удалось скрыться.

Задержанные оказались гражданами Таджикистана, и в настоящее время с ними работают сотрудники спецслужб, проводя проверку на возможное участие в теракте.

Четверых других подозреваемых пока разыскивают.

Минздрав Московской области заявил, что в теракте погибли трое детей. По словам источников телеграм-канала 112, число погибших увеличилось до 82 человек.

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Дамир Трубников

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