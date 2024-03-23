Белый дом не видит причастности Украины к теракту в московском Крокус Сити Холл

Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Добавим, как писали в «Осторожно новости», две недели назад посольство США выпустило предупреждение для своих граждан о возможных атаках в местах массового скопления людей в Москве. Тогда нападения прогнозировались в ближайшие 48 часов. На сайте посольства Великобритании в Москве также появилось обновление со ссылкой на сообщение посольства США.

Все произошло 22 марта в «Крокус Сити Холл». Минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по людям. Есть погибшие, масса пострадавших, здание горит.