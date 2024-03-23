Депутат Госдумы Игнaтoв прокомментировал теракт в Crocus City Hall

Депутат Государственной думы Виктор Игнaтoв выразил соболезнования семьям погибших.

Слова благодарности неравнодушным людям и соболезнования семьям погибших выразил депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнaтoв.

«Страшная, чудовищная трагедия произошла вчера в Московской области. Террористы пришли убивать беззащитных людей в концертный зал Crocus City Hall, на выступление легендарной группы "Пикник". Людей просто расстреливали без объяснения причин, не выдвигая никаких требований. Много человек погибло, многие ранены», — сказал депутат.

По его словам, концертный зал Подмосковья вмещает в себя примерно шесть тысяч зрителей. Все билеты на концерт были проданы.

«Новосибирск и Новосибирская область скорбят со всей страной. Приношу свои глубокие соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и раненым. Большие слова благодарности всем неравнодушным людям откликнувшимся на эту трагедию — волонтёрам, таксистам бесплатно отвозившим пострадавших, всем организациям кто по долгу службы спасали людей и тушили пожар», — заключил Игнaтoв.

Ранее трагедию прокомментировали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, а также бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть.