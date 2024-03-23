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общество проиcшествия

До 82 возросло количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холл»

Фото: 112

Среди них трое детей.

Количество погибших при террористической атаке на «Крокус Сити Холл» увеличилось до 82 человек. Трое из них — дети. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Число пострадавших в результате атаке возросло до 183 человек, среди них восемь детей. Более 120 пострадавших находятся в больницах.

Напомним, что двух подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Предполагаемых преступников задержали рядом с посёлком Тёплый. Он расположен в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной.

Как отмечают специалисты новосибирского городского психологического центра «Родник», люди переживают шок и острый стресс после трагедии.

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Александр Борисов
журналист

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