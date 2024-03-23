До 93 возросло количество погибших при теракте в Crocus City Hall

Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших после теракта.

Число погибших в результате теракта выросло до 93 человек. Эти данные проводит Следственный комитет. В ведомстве добавили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые. Большинство людей погибли от огнестрельных ранений.



Число погибших, по данным СК, еще возрастет.

Напомним, Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших после теракта. В нём 37 имен.

