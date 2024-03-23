Догхантеры: как обеспечить безопасность животным

Основная цель догхантеров — бездомные собаки, но часто в их ловушки попадают и домашние животные.

В последние годы растет число догхантеров. Эти люди, которые негативно относятся к животным (чаще бездомным) и занимаются их истреблением. Мотивы у таких людей разные: некоторые хотят сделать город «чистым», другие считают, что бездомные животные опасны.

Для того чтобы отловить и истребить четвероногих, такие люди придумывают разные способы: капканы, мясо с иглами внутри. Также некоторые отлавливают собак, а затем перед убийством подвергают пыткам и издевательствам. Тела животных часто выбрасывают как мусор.

Они также используют разные яды. Например, автомобильные охлаждающие жидкости догхантеры разливают на снег, а из-за сладкого вкуса животное начинает слизывать его, в результате чего происходит отравление. В таких случаях нужно незамедлительно обращаться к ветеринару.

Также они могут добавлять в куски мяса или колбасы иглы, лезвия, гвозди. Животное съедает эту пищу, и режущие предметы повреждают внутренние органы.

В ловушки часто попадают и домашние питомцы. При этом эксперты уверены, что даже хорошая дрессировка не сможет спасти от поедания «вкусняшки» на улице. Поэтому необходимо надевать на собаку намордник закрытого типа во время выгула. Следить за ее действиями, гулять только на поводке.

Конечно, бездомные собаки носят опасность. Так, в Новосибирской области за 2023 года 6586 человек было искусано собаками и кошками. Об этом сообщает издательство BFM-Новосибирск со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

По статистике, 65% людей были укушены домашними питомцами, 30% случаев были связаны с бездомными собаками и кошками, и в остальном — дикие животные.

При этом чаще всего бездомными становятся те животные, которые были выброшены на улицу человеком или потерялись. Такие собаки и кошки в большинстве случаев не кастрированы и не стерилизованы, в результате чего появляется новое поколение бездомных животных, которое уже родилось на улице.