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проиcшествия

ФСБ предварительно подтвердила гибель 40 человек в Крокус Сити Холл

Фото: соцсети

При обстреле московского Крокус Сити Холл, предварительно, погибли 40 человек.

Ранее такую информацию со ссылкой на свои источники публиковал 112. Число погибших предварительно подтвердили в ФСБ. Также говорится о сотне пострадавших.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

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Галина Чебыкина
Журналист

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