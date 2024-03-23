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общество проиcшествия

Губернатор НСО Травников выразил соболезнования жертвам теракта в Crocus City Hall

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших после теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".

По последним официальным данным, в подмосковном ТЦ погибло 60 человек.

«От лица всего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами», — написал он.

Во всем регионе, со слов Травникова, отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.

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Дамир Трубников

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