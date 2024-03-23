Из-за теракта в «Крокусе» НГТУ отменил очные занятия

В НГТУ отменили занятия после теракта в Crocus City Hall.

На странице ВК «Новости кафедры ППиМЭ НГТУ (НЭТИ)» сообщается, что из-за теракта в «Крокусе» и угрозы повторения подобных происшествий, все очные занятия 23 марта в университете отменены. При необходимости преподаватели могут организовать пары в дистанционном режиме.

Кафедральное заседание межфакультетской студенческой научно-технической конференции "Дни науки-2024" в очном формате 23.03.2024 г. также отменяется. Заслушивание докладов студентов будет организовано на следующей неделе в дистанционном формате на платформе DiSpace, говорится в посте.

Помимо этого, студентам начали рассылать сообщения о том, что доступ учащимся и сотрудникам в учебный корпус ограничен. Следующее занятие 26 марта.