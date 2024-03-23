К полыхающему Крокус Сити Холл направили десятки скорых и вертолеты: в здании больше 200 человек

К Кроскус Сити Холлу направили десятки бригад скорой медицинской помощи и вертолеты для тушения пожара.

«Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется. Дополнительная информация на данный момент уточняется», — сообщили SHOT в Минздраве.

Напомним, неизвестные открыли стрельбу в ТЦ перед концертом «Пикника» и устроили пожар. Крыша здания рушится, внутри могут быть до 200 человек. Известно примерно о 12 погибших и множестве пострадавших.

Музыканты не пострадали.