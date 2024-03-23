сегодня
23 марта, 02:31
пробки
0/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.61 | eur 100.2
сегодня
23 марта, 02:31
пробки
0/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.61 | eur 100.2
сегодня 01:14
проиcшествия

К полыхающему Крокус Сити Холл направили десятки скорых и вертолеты: в здании больше 200 человек

Фото: Newsgram

К Кроскус Сити Холлу направили десятки бригад скорой медицинской помощи и вертолеты для тушения пожара.

«Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется. Дополнительная информация на данный момент уточняется», — сообщили SHOT в Минздраве.

Напомним, неизвестные открыли стрельбу в ТЦ перед концертом «Пикника» и устроили пожар. Крыша здания рушится, внутри могут быть до 200 человек. Известно примерно о 12 погибших и множестве пострадавших.

Музыканты не пострадали.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в