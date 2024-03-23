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проиcшествия

Mash: одного террориста задержали после стрельбы в Крокус Сити Холл

Появилась информация о возможном задержании одного из стрелявших в Крокус Сити Холл.

«Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл» задержан», — сообщает источник Mash.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Предварительно, погибли около 40 человек.

Люди сообщают, что убийцы ворвались в концертный зал и начали расстреливать своих жертв в упор. Началась паника, пришедшие на концерт «Пикника» побежали к дверям. Охрана только указывала на выходы, оставаясь на месте.

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Галина Чебыкина
Журналист

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