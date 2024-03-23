МИД Таджикистана выступил с обращением к СМИ после теракта в Подмосковье

МИД Таджикистана выступил с заявлением к СМИ о предполагаемой причастности граждан Таджикистана к теракту в Подмосковье.

«В связи с произошедшим в концертном комплексе "Крокус Сити" террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту», — говорится в обращении.

В заявлении подчеркивается, что "таджикская сторона не получила подтверждения от официальных российских властей относительно циркулирующей в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана".



Напомним, по данным российский СМИ, причастными к теракту в ТЦ могут быть граждане Таджикистана.