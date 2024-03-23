Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования жертвам теракта в Crocus City Hall

В новосибирских храмах возносятся молитвы по погибшим в теракте в Crocus City Hall.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале Crocus City Hall, где, по последним данным, погибли 60 человек.

«Молюсь Милостивому Господу Иисусу Христу, дабы Он утешил родных и близких тех, кого коснулась эта беда», — говорится на сайте Новосибирской епархии.

В храмах области возносятся молитвы по погибшим в этой трагедии.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокусе» вооруженные люди в камуфляже устроили стрельбу и пожар, в то время, когда должен был начаться концерт группы "Пикник".