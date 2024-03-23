Молодой человек ударил террориста и спас сотню людей в «Крокусе»

Во время стрельбы, когда многие были в шоке или в растерянности, несколько людей приняли решительные действия и спасли десятки жизней.

Одним из героев стал молодой человек, который смог одолеть террориста, оказавшегося в зале. 61-летняя Елена, находившаяся в зале с дочерью и друзьями, рассказала о событиях. Когда началась стрельба, Елена сразу осознала опасность и призвала людей бежать. Многие направились к сцене и запасным выходам, но в это время заметили вооруженного террориста у выхода, который стрелял в близко подходящих.

Молодой человек из зрительного зала решил не оставаться пассивным. Он атаковал террориста, смог выхватить у него автомат и нанести несколько ударов, что позволило другим людям выбраться через запасной выход. Елена подчеркнула, что это действие спасло множество жизней, и выразила благодарность герою за его отвагу и решительность.

Позднее стало известно, что герой остался жив, как и его супруга, которая также находилась в зале. В интервью телеканалу Россия24 герой поделился своими впечатлениями и пояснил, что сделал то, что посчитал необходимым в тот момент, чтобы защитить себя и других.

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