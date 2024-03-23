Новосибирские танцоры находились в «Крокусе» в день теракта

В Crocus City Hall в Москве, где проходил третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, находились новосибирские танцоры в день теракта.

В мероприятии участвовала команда Новосибирской области по спортивно-бальным танцам.

По словам Яны Мажинской, пресс-секретаря министерства спорта, на момент происшествия уже успели выступить 25 пар. Остальные участники, запланировавшие выступления на следующие дни, не отправятся в Москву.

Все новосибирцы, находившиеся в зале, находятся в безопасности. Большинство из них уже вернулись в Новосибирск, а остальные вернутся завтра.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 150 человек погибли при теракте в подмосковном «Крокусе».