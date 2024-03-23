Новосибирские психологи работают на телефонах доверия после теракта в Crocus City Hall

Психологи из новосибирского городского психологического центра «Родник» работают на телефонах доверия.

Специалисты отмечают, что люди переживают шок и острый стресс после теракта в ТЦ "Крокус" в Подмосковье. Руководитель кризисной службы муниципального центра Евгения Сиянская, выделила важные рекомендации для жителей Новосибирска:

- Заземляйтесь. Сделайте гимнастику, хоть небольшую. Физические упражнения помогут собраться.

- Умойтесь холодной водой. Несколько раз. Станет легче.

- Сократите или прекратите полностью думскроллинг: не ищете информацию, не смотрите фотографии с места событий.

- Занимайтесь своими делами. По возможности. Если что-то запланировали, обязательно сделайте: уборка, готовка, прогулка.

- Поговорите с психологом.

Единые телефоны доверия: 8-800-333-44-34 и 8-800-775-17-17