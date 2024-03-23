Новосибирский агроном Шубина поделилась, как избежать плесени на почве

Агроном из Новосибирска Шубина рассказала, как избежать плесени на почве.

В интервью для издания АиФ-Новосибирск она рассказала о причинах появления плесени и способах борьбы с ней.

По мнению кандидата сельскохозяйственных наук, плесень может появиться там, где уже присутствуют вредные бактерии. Часто она возникает при выращивании рассады в стаканчиках от молока, кефира или сметаны. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно промыть стаканчики горячей водой, чтобы устранить возбудителей грибковой плесени.

Если плесень все же появилась на почве, то целесообразно обработать ее раствором перекиси водорода, пояснила агроном. Также она упомянула о специальном растворе, который можно использовать для борьбы с плесенью: на литр воды нужно добавить 4 столовые ложки трехпроцентной перекиси и обработать почву полученным раствором.

Людмила Шубина отметила, что этот же метод можно применять для борьбы с зеленью, мхом и лишайниками, которые могут появиться из-за использования торфогрунтов и недостатка света. Раствор также полезен для насыщения почвы кислородом, поделилась агроном.