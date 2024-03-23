Новосибирца задержали по подозрению в теракте в Crocus City Hall

Жителя Новосибирска а по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле».

Силовики по ошибке задержали новосибирца после теракта в Crocus City Hall. Об этом пишет Atas.info.

Муж сотрудницы издания оказался на месте происшествия, но был задержан для допроса. Оказалось, что новосибирец, работавший как корреспондент от телеканала РЕН ТВ, снимал события после теракта. Он стоял отдельно от других журналистов, что привлекло внимание силовиков.

Несколько полицейских подошли к нему, взяли за руки и отвели в автозак. Новосибирца задержали на несколько часов, освободив только после установления личности. Момент задержания был запечатлен на видео и сильно разошлось по СМИ, а некоторые издания назвали мужчины предполагаемым террористом.

«Вся страна узнала, что мой муж „террорист"", — комментирует ситуацию сотрудница новосибирского СМИ.