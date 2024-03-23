Новосибирцы несут цветы на стихийные мемориалы в память погибшим при теракте

Утром 23 марта в Новосибирской области появилось несколько мемориалов памяти погибшим при атаке на Crocus City Hall.

В Новосибирской области провели несколько мемориальных акций в память о погибших в результате террористической атаки в популярном концертном зале Московской области Crocus City Hall. Одна из них прошла в Мошковском районе на площади РДК.

Новосибирцы возложили на вечный огонь десятки гвоздик и красный свечей, а также запустили в небо воздушные шары чёрного цвета.

Небольшой мемориал организовали и на площади Ленина в Новосибирске. Местные жители продолжают приносить к нему цветы.