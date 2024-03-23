Один из подозреваемых в теракте в Crocus City Hall ранен — его везут в больницу

Один из арестованных в Брянской области получил ранение и направляется в больницу.

Один из арестованных в Брянской области получил ранение и направляется в больницу. Согласно информации от Mash, спецслужбы произвели выстрелы в колеса автомобиля, чтобы задержать предполагаемых террористов. Машина не остановилась по требованию сотрудников и попыталась скрыться.

Автомобиль перевернулся на 376-м километре Киевского шоссе в районе деревни Хацунь Карачинского района. Три человека выбежали из него и попытались скрыться в лесу. В последствии, около 3:50, был обнаружен и задержан второй подозреваемый.

В салоне автомобиля марки "Рено" были обнаружены пистолет "ПМ", магазин к автомату "АК-74" и паспорта граждан Таджикистана, заявил депутат Александр Хинштейн.