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Один из подозреваемых в теракте в Crocus City Hall ранен — его везут в больницу

Фото: 112, Александр Хинштейн

Один из арестованных в Брянской области получил ранение и направляется в больницу.

Один из арестованных в Брянской области получил ранение и направляется в больницу. Согласно информации от Mash, спецслужбы произвели выстрелы в колеса автомобиля, чтобы задержать предполагаемых террористов. Машина не остановилась по требованию сотрудников и попыталась скрыться.

Фото Один из подозреваемых в теракте в Crocus City Hall ранен — его везут в больницу 2

Автомобиль перевернулся на 376-м километре Киевского шоссе в районе деревни Хацунь Карачинского района. Три человека выбежали из него и попытались скрыться в лесу. В последствии, около 3:50, был обнаружен и задержан второй подозреваемый.

Фото Один из подозреваемых в теракте в Crocus City Hall ранен — его везут в больницу 3

В салоне автомобиля марки "Рено" были обнаружены пистолет "ПМ", магазин к автомату "АК-74" и паспорта граждан Таджикистана, заявил депутат Александр Хинштейн.

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Дамир Трубников

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