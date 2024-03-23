Появилось видеообращение Владимира Путина к гражданам России после теракта

Владимир Путин обратился к гражданам России после теракта в Подмосковье.

Президент Российской Федерации Владимир Путин записал обращение к гражданам страны после теракта в Подмосковном «Крокусе». Видеозапись опубликовали в официальном телеграм-канале Кремля.

В своем обращении Путин объявил 24 марта днем национального траура. Президент назвал теракт варварским. По его словам, сейчас ФСБ работает над выявлением пособников террористов. Всего задержаны 11 человек.

Ранее Сиб.фм писал, что число погибших при теракте в «Крокусе» достигло 150 человек. По данным телеграм-канала «112», эти цифры не окончательные.