Президент Путин объявил 24 марта днём национального траура

Президент Владимир Путин выступил со видеообращением в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Президент пообещал, что все причастные понесут наказания. Теракт он назвал кровавым и варварским. 24 марта президент объявил днем общенационального траура.

Президент сообщил, что четверо непосредственных исполнителя теракта найдены и задержаны. По его словам, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.

Всего задержано 11 человек. Как сообщил президент, ФСБ и другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что один из подозреваемых в теракте в Crocus City Hall ранен.