«Сам лез»: новосибирские школьники рассказали об издевательствах над пятиклассником

В школе под Новосибирском пятиклассника окунали головой в писсуар.

В соцсетях разлетелось видео, на котором ученики искитимской школы №11 издевались над пятиклассниками. Старшеклассники окунали голову мальчика в писсуар, несмотря на его крики.

Учащиеся рассказали корреспонденту Сиб.фм, что «старшаки» делали это ради забавы, снимая всё на телефон. По словам школьников, они так делают не впервые с пострадавшим.

Следственный комитет региона начал проверку. Сотрудники ведомства изучат все обстоятельства произошедшего, а также проверят руководство школы на предмет халатности.

Однако некоторые ученики заявили Сиб.фм, что пятиклассник сам «напросился».

«Его проучили. Он также делал с другим учеником, тоже макал кого-то в унитаз. Есть версия, что он должен кому-то деньги. К старшим он сам лезет, каждый раз приходит в туалет и прикапывается к мальчикам», — заявила учащаяся.



Директор учреждения на звонки корреспондента не ответила. По одной из информации, руководство пыталось решить всё без правоохранителей.

По её словам, мать пятиклассника написала заявление не только на нападавшего, но и на тех, кого в момент инцидента не было в туалете.