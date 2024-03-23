SHOT: в Подмосковье сообщили о поджоге прокуратуры с установленным флагом Украины

В поселке Кировский Подмосковья сообщается о поджоге здания прокуратуры.

«Прямо сейчас экстренные службы проверяют информацию о поджоге здания прокуратуры в посёлке Кировский в Подмосковье. По словам очевидцев, на здание также был поставлен флаг Украины», — сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Предварительно, погибли около 40 человек.