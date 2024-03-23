Собянин выразил соболезнования погибшим при стрельбе в «Крокус Сити Холл»

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холл», где погибли люди.

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Как сообщает 112 по информации своего источника, при теракте погибли около 40 человек.