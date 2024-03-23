Спецназ штурмует Крокус Сити Холл в Москве

В Москве в Крокус Сити Холл к штурму приступил спецназ.

Спецслужбы считают, что стрелявшие по людям террористы находятся внутри здания. Внутрь направился спецназ. ГИБДД усиливают огневой поддержкой, квадрат вокруг Крокуса перекрывается.

На данный момент из ТЦ выносят тела погибших, эвакуируют пострадавших. Сколько человек убили неизвестные — точных данных нет. По одним источникам — их 10-12, по другим — около 40.

На месте работают спецслужбы, вертолеты направили на тушение пожара. Собянин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.