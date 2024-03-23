Спецоперация на Украине: последние новости о ситуации на СВО к 23 марта

Россия наносит удары по энергетике Украины. Они стали самыми разрушительными с начала СВО.

По состоянию на субботу 23.03.2024, стало известно о поражении целого ряда критически важных объектов нацисткой части Украины: уничтожено оборудование ДнепроГЭС, поражены объекты снабжения электричеством и связью в Харькове и Кривом Роге, под удар попали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС (запитывали местную промышленность, в том числе и военную).

По словам военного историка Юрия Кнутова, удары российской армии по энергетике Украины наносятся не хаотично, а точно и выверено — это нужно для того, чтобы лишить энергоснабжения военную инфраструктуру Украины, а также лишить оборонные предприятия возможности работать на полную мощность.

В это же время, по информации Минобороны РФ, российские самолеты Су-34 нанесли удар по опорному пункту противника и скоплениям живой силы и техники на Южно-Донецком направлении, а на Артемовском направлении ивановские десантники уничтожили украинский пункт управления беспилотниками.

По уточнённым данным на 23 марта 2024 года, на Слобожанском направлении противник продолжает отвод сил от границы после провала наступления в направлении Белгородской области.

Также, по информации военного журналиста и обозревателя Геннадия Алехина, в районе Волчанска ВКС РФ нанесли удар по ликеро-водочному комбинату «Чугуевский», на территории которого располагаются подземные бункеры, где проходят совещания высокопоставленного командования ВСУ.

Кроме того, в эту мартовскую субботу российские войска с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по зданию Харьковского бронетанкового завода.