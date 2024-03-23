В Иваново жители хотят сжечь барбершоп, в котором работал один из террористов

Местные советуют хозяевам барбершопа уезжать из России.

Жители Иваново выразили свою обеспокоенность после сообщений о том, что один из задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе» 19-летний Муххамадсобир Файзов, предположительно работал в местном барбершопе в Тейково. По данным из соцсетей, он начал работу там в ноябре 2023 года.

Из-за этой информации жители Иваново решили проявить свое недовольство и атаковали страницу барбершопа в социальных сетях. Они также высказали угрозы владельцам заведения. Люди рекомендовали владельцам уехать из страны и угрожают устроить пожар в барбершопе.

На данный момент Муххамадсобир Файзов находится на допросе. После операции его перевели в больницу, откуда его забрали сотрудники спецслужб. Официальные комментарии по этому поводу пока не поступали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сотрудники МЧС разбирают завалы в «Крокусе» после теракта.