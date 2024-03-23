В Москве из Крокус Сити Холл доносятся звуки взрывов

Очевидцы сообщают, что из полыхающего Крокус Сити Холл слышны звуки взрывов.

Есть предположение, что разрываются газовые баллоны внутри ТЦ. Пожар тушат вертолетами.

После таркта в Москве с погибшими возбуждено уголовное дело

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Как сообщает 112 по информации своего источника, при теракте погибли около 40 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».