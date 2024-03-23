В Новосибирске в режим повышенной готовности переведены все службы департамента по социальной политике

Начальник департамента по социальной политике Незамаева заявила о режиме повышенной готовности после теракта Crocus City Hall.

Из-за теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Hall в режим повышенной готовности переведены все службы департамента по социальной политике Новосибирска. Об этом заявила начальник департамента Ольга Незамева.

«В режим повышенной готовности переведены все службы департамента по социальной политике, отвечающие за безопасность граждан, получающих услуги в социальных учреждениях», — написала она в своем тг-канале.

По словам Незамаевой, поставлены задачи перед руководителями учреждений по усилению контроля за вопросами безопасности и проведению разъяснительных бесед с коллективами и получателями услуг для сохранения спокойствия, а также усилена работа охранных предприятий.

Чиновница добавила, что на выходных в городе отменены массовые мероприятия. Незамаева попросила отнестись к этому с пониманием.

«Все мы сегодня мысленно находимся с пострадавшими в теракте в Подмосковье и должны позаботиться о безопасности людей, которые находятся рядом с нами в нашем городе», — подытожила она.