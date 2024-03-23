В Новосибирске воздушная гимнастка устроили шоу на льдине Оби

Семикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Анжела Кулагина 22 марта станцевала на льдине в Новосибирске.

Невзирая на холод, спортсменка была в гимнастическом костюме. Такой опыт — на воде — был у девушки первым. На льдине установили специальное кольцо, на котором Анжела исполняла свой номер.

Ранее мы рассказывали, что воздушная гимнастка Анна Юдина в 19 лет открыла спортивную школу в Новосибирске. Спортсменка родилась в Амурской области и в семь лет вместе с семьей переехала в столицу НСО, где начала заниматься гимнастикой. Из-за болей в спине девушка перешла на гимнастику на полотнах.