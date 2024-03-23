«Внутри люди»: московский Crocus City Hall горит после стрельбы по людям

Неизвестные в камуфляже 22 марта перед концертом «Пикника» расстреляли людей, затем подожгли зал.

Очевидцы сообщают, что в горящем здании остаются люди.

На данный момент — минимум 12 погибли, десятки постралали, пишут в социальных сетях.

«Над зданием поднимается столб чёрного дыма, начался пожар. По словам очевидцев, нападавших было трое, они были одеты в камуфляж. Преступники открыли огонь по толпе», — говорится в пабликах.

Официальной информации о том, действительно ли не все покинули Crocus City Hall.