Бывшая жительница Новосибирска рассказала о теракте в «Крокусе»

Вечером 22 марта произошло нападение террористов на Crocus City Hall в Московской области.

Бывшая жительница Новосибирска Юлия Латыпова поделилась своим опытом посещения концертов в этом зале. Она сообщила, что из-за потери бронирования билета не смогла попасть на выступление группы «Пикник». Юлия выразила опасения относительно числа жертв и отметила масштаб трагедии.

Она также сомневается в возможности восстановления пострадавшего музея Муслима Магомаева в сгоревшем ТЦ из-за утраты уникальных экспонатов.

По данным правоохранительных органов, задержанные террористы, планировавшие скрыться на территории Украины, находятся под следствием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что молодой человек ударил террориста и спас сотню людей в «Крокусе».