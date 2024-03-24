SHAMAN выпустил песню о теракте в Подмосковье

Певец выпустил песню «Реквием 22.03.24».

Певец Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню о теракте, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибло 137 человек.

«В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле» я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», — написал артист в своем телеграм-канале.

Все деньги с монетизации песни будут направлены на помощь пострадавшим.

Напомним, что Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в «Крокусе».